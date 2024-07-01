В Молдове на днях Минэкономразвития и цифровизации запустило в информационный эфир республики впечатляющие цифры – на 40% вырос экспорт молдавской малины: с 709 тонн в 2023 до 1 тыс. тонн в 2024. На фоне общего депрессивного настроения местных аграриев, эти данные министерство, надо полагать, предлагает интерпретировать как локальный, но громкий успех трейдеров-экспортеров и фермеров-ягодников одного из субсекторов плодоводства Молдовы. Тем более что, как утверждает источник информации, «произошел разворот на 180%, в нынешнем году 96% молдавской малины экспортировано в Польшу, т.е. на рынок ЕС», передает east-fruit.com. Чем же обусловлена столь успешная диверсификация рынков сбыта, и насколько стабильна эта новая реальность?
Сначала немного предыстории. Согласно данным Таможенной службы Молдовы, экспорт свежей малины урожая-2023 составил около 722 тонн (что несколько отличается от министерских данных). По сравнению с показателем за предыдущий год – рост на 14%. При этом зарубежные поставки замороженной малины по сравнению с данными за прошлый год сократились на 278%, до 237 тонн (некоторая часть товара – товарные остатки с 2022 года), передает EastFruit со ссылкой на AgroExpert.
То есть, экспорт молдавской свежей малины на рынок ЕС растет второй год подряд. Но вряд ли есть твердые основания утверждать, что «прорыв» на европейский рынок обусловлен модернизацией. Да, фермеры Молдовы постепенно переходят на европейские сорта малины, но процесс этот продвигается сравнительно медленно – медленнее, чем в земляничном сегменте ягодного сектора. Мощный импульс экспорту молдавской малины в ЕС, очевидно, придают неурожаи ягод. В 2024 об очень значительном недоборе малины говорят операторы ягодного рынка Польши, Сербии, Украины и других стран. В этом контексте вовсе не удивительна активность польских скупщиков малины и, соответственно, сравнительно высокий экспорт свежей малины (но преимущественно как сырье для заморозки) из Молдовы в Польшу.
При этом на рынке Молдовы средние оптовые цены на малину (30-35 леев/кг) в июне-июле нынешнего года были лишь немного (на 3-5 леев/кг) выше, чем в этот же период прошлого года (но существенно ниже, чем в 2022). На рынке Польши средняя оптовая цена на малину летом нынешнего года практически вдвое выше, чем в РМ.
В итоге, даже при том, что урожай-2024 малины в Молдове, по первым прогнозам, будет ниже прошлогоднего, экспорт ягоды был активен. На внутреннем рынке избытка продукции не было даже на «сезонном пике». Розничная цена на малину опускалась ниже 50 леев/кг, да и то – лишь в отдельных точках продаж, только лишь в короткий период в самом начале волны экстремальной июльской жары. По сути, внутренний рынок малины был в состоянии равновесия: низкое предложение и высокие цены – высокий потребительский спрос определенной малочисленной категории потребителей с высоким уровнем доходов (и в целом низкая платежеспособность основной массы населения).
Еще один существенный момент. Активный экспорт при скромном предложении товара и сравнительно высокие цены на него не оставляют шансов на закупку сколь-нибудь существенных объемов малины местными промышленникам – для заморозки. Попытки они предпринимают. Но закупка сырья по высокой цене – это риск. Несмотря на то, что европейские производители-продавцы замороженной малины ожидают цены на этот товар уже в ближайшем будущем, осенью-зимой, на уровне не ниже 3,5 евро/кг. Проблема в том, что, исходя из финансовых возможностей в закупке сырья, конкурировать с европейскими заготовителями молдавским предприятиям по заморозке ягод и фруктов трудно. Вероятно, экспорт замороженных ягод из РМ в нынешнем маркетинговом году продолжит снижаться.
Возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи, видимо, можно предположить следующее. Если в будущем году урожай малины (смородины, ежевики и др.) в Европе будет высоким, то на высокий экспорт ягод из РМ вряд ли можно будет твердо рассчитывать. Зато, возможно, снизятся цены на малину (и другое сырье для заморозки) в Молдове. Что, возможно, повысит шансы на увеличение экспорта молдавских замороженных ягод.