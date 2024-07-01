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Подписан закон о переходе на безналичную выдачу пенсий

Подписан закон о переходе на безналичную выдачу пенсий
Фото: novostipmr.com

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о переходе на безналичную выдачу пенсий, сообщает novostipmr.com.

Согласно изменениям в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», пенсия будет выплачиваться через банк, выбранный пенсионером по своему усмотрению. Деньги будут зачисляться на счёт пенсионера.

В исключительных случаях пенсионер сможет выбрать: получать пенсию на банковский счёт, путём доставки на дом через соответствующую организацию или в кассе. Для этого должно быть соблюдено одно из условий: возраст 70 лет; проживание в сёлах, где отсутствуют филиалы или отделения банка либо отделения почты; наличие инвалидности I или II группы.

Изменения вступят в силу по истечении 60 дней со дня, следующего за днём официального опубликования.
  • Сегодня, 10:04
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