Пресс-служба Верховного Совета Приднестровья представила перечень законодательных инициатив в области высшего и среднего профессионального образования, а также защиты детей от вредной информации, над которыми парламентарии работали на прошедшей весенней сессии.
Новые правила поведения на уроках
Приднестровским школьникам запретили пользоваться телефонами и другими гаджетами на уроках за исключением случаев, связанных с безопасностью детей и преподавателей, а также случаев, когда эти гаджеты нужны для образовательных целей.
Изменения в профильном законе затронули также некоторые права и обязанности участников учебного процесса. В том числе и право учителя на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Новые нормы начнут действовать уже с нового учебного года.
Снижение бюрократической нагрузки на педагогов
Верховный Совет снизил бюрократическую нагрузку на педагогов. Теперь Министерство просвещения устанавливает единый перечень документации, которую будут предоставлять учителя, воспитатели и другие педагогические работники школ и детских садов.
Данный закон, принятый во втором окончательном чтении, поставил точку и принял закрытый список тех мероприятий, на которые могут привлекаться учителя – документы, направления. Все остальное учителю не может быть поручено. Таким образом, установлены профессиональные обязанности педагогов, воспитательные обязанности – четкий закрытый список.
При этом в законе «Об образовании» уточнили, что УНО городов и районов не вправе утверждать дополнительный перечень документации для педработников организаций общего образования. Новые нормы, инициированные депутатами Комитета по образованию, общественным объединениям, начнут действовать с нового учебного года.
При отчислении – возмещение расходов
Если студент учился на бюджетной основе, но не пожелал учиться дальше или его отчислили за неуспеваемость, то ему придется вернуть государству потраченные за все годы учебы деньги. Изменения в законе «Об образовании» уже вступили в силу. Новые правила будут оговорены в договорах об оказании образовательных услуг, которые студенты заключат после 1 июня 2024 года.
По данным Министерства просвещения ПМР, в 2023-2024 учебном году в организациях среднего профессионального образования на бюджетной основе учились около 3 700 студентов, получали высшее образование за счет государства порядка 5 700 человек. По факту не все бюджетники оканчивают учебу. В прошлом году примерно 1 770 студентов-бюджетников на всех уровнях профобразования были отчислены по своей инициативе или за ненадлежащее исполнение своих обязательств. В 2022 году было около 1 500 отчисленных.
Также есть случаи, когда выпускники-бюджетники не трудоустраиваются по полученной специальности. Уже много лет в законе «Об образовании» есть норма, которая обязывает возместить в республиканский бюджет расходы, если выпускник не пошел работать по распределению и не отработал установленный в трехстороннем договоре срок. Теперь в профильном законе прописана и обязанность студентов-бюджетников в случае отчисления вернуть государству потраченные на его обучение расходы.
Сроки обязательной отработки
В законе об образовании прописали сроки обязательной отработки для студентов-бюджетников. Ранее они были зафиксированы в постановлении Правительства ПМР.
Теперь в профильном законе закреплены нормы, по которым выпускники-бюджетники, успешно освоившие программы бакалавриата и специалитета по окончании обучения должны будут отработать по распределению три года. От 3 до 5 лет будут отрабатывать выпускники, получившие высшее медицинское образование.
При этом, если выпускник бакалавриата сразу поступил в магистратуру, положенные 3 года он будет отрабатывать после получения диплома магистра. Срок обязательной отработки останется неизменным и в том случае, если программу магистратуры он освоил за счет бюджетных средств. Однако если студент-бюджетник поступил в магистратуру не сразу после получения диплома бакалавра, а через несколько лет, то по окончании обучения он должен будет отработать 1 год по полученной специальности.
Также в законе зафиксировали обязательную отработку сроком 1 год для выпускников-бюджетников организаций начального профобразования и 2 года для выпускников-бюджетников организаций среднего профобразования.
Новые нормы распространяются и на выпускников этого года.
Посещение детского сада после выпуска
По заявлению родителей (или лиц их заменяющих) выпускник детского сада сможет продолжить посещать его в летний период после выпуска и до самого начала учебного года. Но не позже достижения им 8-летнего возраста.
Также в закон «О дошкольном образовании» внесли новое понятия «присмотр» за детьми.
Новые нормы в законе вступят в силу в конце июля.
Защита детей от вредной информации
Проводить экспертизу информационной продукции, а именно фильмов и мультфильмов, теперь сможет и межведомственная экспертная комиссия при Правительстве ПМР. Ранее проводить ее могли производители или распространители информационной продукции с привлечением аккредитованных экспертов или экспертных организаций. Подробный порядок работы комиссии, а также ее состав установит нормативно-правовой акт Правительства ПМР.
За проведение межведомственной комиссией экспертизы будет предусмотрена госпошлина в размере 20 РУ МЗП. Новые нормы в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и законе «О государственной пошлине» начнут действовать с 1 января 2025 года.