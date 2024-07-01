Власти ЕС планируют с 2035 года ввести запрет на двигатели внутреннего сгорания. С этого момента, как предполагается, будет запрещено регистрировать новые бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, сообщает noi.md.
Впрочем эта инициатива вызвала сомнения у юристов. В заключении профессора Мартина Кмента из университета Аугсбурга говорится, что план постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания нарушает законодательство ЕС. Кмент обращает внимание на то, что новая методика ЕС строится на измерении CO₂, который выходит из выхлопной трубы. Электромобили, в свою очередь, действительно не выделяют CO₂, однако углекислый газ выделяется во время их производства или зарядки, если электроэнергия вырабатывается в основном из угля и газа.
Такой акцент на выхлопе противоречит европейскому законодательству, говорит Кмент в своем отчете. Он предполагает, что двигатели внутреннего сгорания, напротив, могут быть даже более экологичными, чем электромобили.
Ранее депутат Европарламента от ХДС Деннис Радтке заявил BILD, что собирается внести в Европарламент предложение об изменении правил выбросов CO₂, чтобы сделать двигатели внутреннего сгорания снова пригодными для регистрации после 2035 года.