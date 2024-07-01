На площадке ГТК ПМР проводятся заседания Межведомственной комиссии по разработке таможенного тарифа на 2025 год на импортируемые товары.
Таможенный тариф является главным инструментом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность в стране. Корректировка ставок таможенного тарифа осуществляется ежегодно представителями Межведомственной комиссии. В состав ее входят специалисты Министерства экономического развития, ГТК, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества республики, передает пресс-служба ГТК ПМР.
При корректировке ставок Таможенного тарифа-2025 члены комиссии руководствуются определенными принципами, которые были выработаны с учетом интересов государства и бизнеса.
Во-первых, ставки ввозных таможенных пошлин в пределах, установленных Законом ПМР «О таможенном тарифе» в диапазоне от 0 до 20%, определяются с учётом создания как стимулирующего механизма, так и механизма защиты интересов отечественных производителей.
Во-вторых, эскалация импортных ставок таможенных пошлин (установка более низких ставок на сырьевые товары, и более высоких – на готовые изделия и продукцию высокой степени обработки) проводится с учетом необходимости обеспечения отраслей экономики сырьем и материалами по конкурентным ценам.
В-четвертых, «нулевые» ставки импортного таможенного тарифа устанавливаются в отношении товаров, которые в 2023-2024 г. ввозились в Приднестровье отечественными производителями исключительно для использования в технологическом процессе производства собственной продукции.
Заседания Межведомственной комиссии проводятся в регулярном режиме. До конца августа ее членам предстоит рассмотреть и проанализировать десятки предложений, поступивших от организаций. Подавляющее большинство из них касается обнуления ставок таможенных пошлин.
При рассмотрении предложений по повышению таможенных пошлин на потребительские товары в рамках импортозамещения Межведомственной комиссией будут учитываться конкурентоспособность отечественного товара и возможность обеспечения спроса на внутреннем рынке.
Итоги этой работы будут предоставлены на рассмотрение в Правительство ПМР. Согласно действующему законодательству, итоговый документ должен быть подписан не позднее чем за три месяца до начала следующего года.