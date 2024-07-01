Уважаемые жители и гости города! Госадминистрация города Бендеры предлагает вашему вниманию мероприятия для проведения досуга.
Ярмарку выходного дня в эту субботу организуют для жителей Ленинского. 27 июля торговля сельхозпродукцией и товарами местного производства развернется на улице ул. Победы (площадка между парком Победы и жилым домом №10). Время работы: с 8 до 13 часов. Государственная администрация приглашает производителей сельскохозяйственной продукции принять участие в ярмарках выходного дня. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 2-33-85. А ознакомиться с графиком ярмарок можно здесь.
В Доме культуры села Протягайловка субботний день будет насыщенным. Утром, 27 июля, здесь организуют малышник «КОЛОБОК» для самых маленьких от 0 до 3 лет. В программе: интерактивные песни и танцы, развивающие игры и любимые герои!
Начало в 10:00ч. Цена билета: 11 руб. Важный момент: участие только по предварительной записи: 0(779) 04018.
Здесь же, в ДК, с 11:00 до 13:00ч состоится Клуб выходного дня. Будут мастер-класс, игровая программа и по традиции - просмотр мультфильма. Цена билета 30 рублей.
А поздним вечером на летней эстраде Дома культуры с. Протягайловка покажут фильм «Иллюзия Обмана».
По сюжету, команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Начало в 21:00ч. Вход свободный! 16+
В этот же вечер Дворец культуры им. П. Ткаченко приглашает на молодежную дискотеку. Танцы для тех, кому 14-ть и больше, организуют с 19:00 до 22:00ч. Цена билета: 26 рублей. Билеты в кассе ДК и на сайте «Билет ПМР».
Ну и какие выходные без праздника для детей и взрослых «Вояж-фест: В ритме лета»! Он состоится, 27 июля, в сквере Борисовском. В программе: концерт, спортивные состязания, игры, мастер-классы, настольный теннис, веселые конкурсы, призы и конфеты, фотосушка «Вояж-фест», зажигательная дискотека, а также караоке для всей семьи. Начало в 18-00ч.
В Приднестровском художественном музее в субботу пройдут традиционные занятия по изо и дпт в рамках цикла летней программы «Путешествия на воздушном шаре». Начало в 10-00ч. и 12-00ч.
Также в художественном музее экспонируется персональная выставка перспективного художника, члена Союза художников Приднестровья Лилии Орловой. Она называется «Слово» и насчитывает 36 живописных полотен. Это произведения, отражающие социально-философские и сакральные темы, а также близкие автору пейзажи родного края.
По-прежнему в залах ПГХМ экспонируется выставка дипломных работ ребят из колледжа им. В. И. Постойкина. На ней представлены произведения станковой живописи, декоративно-прикладного искусства и графического дизайна.
В кинотеатре под открытым небом, что организован на территории храма преподобного Сергия Радонежского, по-прежнему по средам и субботам показывают кино и мультфильмы. Его можно найти по адресу: ул. 40 лет Победы, 3. Сеансы - с 19.00 до 22.00. Вход бесплатный!
Желаем вам приятных выходных!
К слову, о досуге. Продолжается прием заявок в летний лагерь дневного пребывания «Интенсив». Отдых будет организован на базе четырех филиалов Дворца детского и юношеского творчества. Он начнет работу с 5 августа. Смена продлится 10 дней и завершится 16 августа. По вопросам приобретения путевок обращаться в Управление народного образования.