Для Молдовы сельскохозяйственный сезон-2023/2024 характеризовался выраженным увеличением посевных площадей и урожая рапса. Культура зарегистрировала беспрецедентный количественный рост почти в 3 раза – с 77,4 тыс. тонн в 2022 году до 211 тыс. тонн в 2023 году (только с территории правобережья Днестра).
Что касается рапса на левом берегу Днестра, то он возделывался на площади около 20-25 тысяч гектаров, прогнозируемый урожай в 2024 году достигнет в регионе 50-70 тысяч тонн. Данные содержатся в анализе эксперта Юрия Рижи, сообщает noi.md со ссылкой на agroexpert.md.
Рентабельность рапса по сравнению с другими традиционными зерновыми культурами оказалась выше – при себестоимости производства 16 500-17 000 леев/га процентная валовая прибыль рапса в текущем сезоне колебалась в пределах 10-20%. Именно этот фактор заставил фермеров отдать предпочтение этой масличной культуре.
Поскольку в Молдове нет предприятий по переработке рапса, весь урожай, в том числе из Приднестровья, предназначался на экспорт. В 2023 году экспорт рапса достиг 297,8 тыс. тонн, что представляет собой рост в 3,8 раза по сравнению с 2022 годом. За первые шесть месяцев 2024 года экспорт составил 21,2 тыс. тонн.
Если рассматривать отдельные сельскохозяйственные сезоны, то с июля 2023 года по июнь 2024 года на экспорт было отправлено 281,9 тыс. тонн рапса. Наибольшие объемы покинули страну в июле-августе 2023 года. Например, только за июль 2023 года было продано 100,2 тыс. тонн, или 35,5% объема всего сезона. Средняя экспортная цена текущего сезона – 7,50 лея/кг, что на 3,50 лея/кг ниже стоимости предыдущего сезона (11 леев/кг).
В официальной статистике Евросоюза в сезоне-2023/2024 Молдова фигурирует третьей страной происхождения импортного рапса с объемом 250 тыс. тонн. Хотя некоторые источники утверждают, что часть этого рапса поступает из Украины, функциональные механизмы контроля происхождения экспорта, а также объективное расширение урожая демонстрируют реальную способность Молдовы производить и экспортировать эти значительные объемы.
Первым направлением экспорта рапса в сезоне-2023/2024 стала Румыния, где зарегистрирован рост в 2,3 раза по сравнению с предыдущим сезоном – с 78,2 тыс. тонн до 181,3 тыс. тонн. Второе направление — Болгария, где также наблюдался беспрецедентный рост с 6,2 тыс. тонн в сезоне-2022/2023 до 71,7 тыс. тонн в 2023/2024 году.