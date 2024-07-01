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Приднестровье предложило Молдове наладить обмен информацией об актах гражданского состояния

Приднестровье предложило Молдове наладить обмен информацией об актах гражданского состояния

После полуторагодичной паузы экспертные (рабочие) группы Молдовы по нормативно-правовому и документационному обеспечению граждан провели заседание, чтобы обсудить актуальный спектр проблемных вопросов в данной области. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Приднестровская сторона вновь обозначила открытость к налаживанию взаимоприемлемого механизма обмена информацией между органами записи актов гражданского состояния и архивными службами в целях упрощения процедур в интересах граждан.

Несмотря на конструктивный характер беседы по отдельным отраслевым направлениям, в целом молдавская сторона не проявляет на текущем этапе заинтересованности в проработке равноправного механизма двустороннего взаимодействия с Приднестровьем, отмечает пресс-служба МИД ПМР.

В 2001 году Тирасполь и Кишинёв подписали Протокол о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами сторон. В документе говорится о признании действия документов гражданского состояния. Стороны взяли на себя обязательство пересылать друг другу без перевода и бесплатно копии актовых записей о регистрации актов гражданского состояния.
  • Сегодня, 10:23
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