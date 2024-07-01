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Жительнице Слободзейского района грозит уголовная ответственность за поджог сожителя

Жительнице Слободзейского района грозит уголовная ответственность за поджог сожителя

В одном из сёл Слободзейского района 24 июля сожители поругались поздно вечером буквально ни с чего.

Он, укладываясь спать, выключил свет и телевизор. Она в темноте шла в кухню, споткнулась, упала, обиделась.

Слово за слово, 37-летняя женщина избраннику стала угрожать: ещё одно оскорбление – оболью бензином и подожгу. Мужчина не поверил. Как оказалось, напрасно.

Уже через минуту подруга окатила его горючей смесью из пластиковой бутылки. Приблизительно стакан бензина вмиг оказался на руках обидчика. Щелчок зажигалки – и сожитель загорелся, передает пресс-центр МВД ПМР.

Пока 42-летний мужчина пытался сбить пламя, испуганная женщина вызвала и скорую, и милицию. Пострадавшего доставили в реанимацию Днестровской городской больницы. Врачи диагностировали сильные ожоги плеч и предплечий.

Виновнице происшествия за жуткий метод самозащиты может грозить уголовная ответственность.
  • Сегодня, 10:31
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