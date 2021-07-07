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29 июля в РКБ можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит

29 июля в РКБ можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит
Фото: открытые источники

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. К этой дате Минздрав ПМР проводит акцию. В понедельник, 29 июля, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ/сифилис и вирусные гепатиты В и С.

Хронический вирусный гепатит в нашей республике является достаточно распространенным заболеванием. Только за 2023 год количество впервые выявленных больных увеличилось более чем в 2 раза в сравнении с 2022 годом — это 396 человек (в 2022 году – 185).

На 1 января 2024 года под наблюдением врачей находится 2 492 человека с вирусными гепатитами В и С, что на 11% выше данных 2022 года - 2 251 человек.

Противовирусная терапия в прошлом году назначена 547 пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, лечение закончили – 448 пациентов. 43 пациентам с ХВ гепатитом В назначена ПОЖИЗНЕННАЯ противовирусная терапия, среди них двое детей.

Здоровье человека во многом зависит от своевременной постановки диагноза.

Министерство здравоохранения приглашает всех желающих 29 июля пройти экспресс-тестирование на ВИЧ/сифилис и вирусные гепатиты В и С в Республиканском диспансере по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов, который находится на территории Республиканской клинической больницы по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира 33, корпус 5.

С 8.30 до 15.00 специалисты диспансера проведут конфиденциальное тестирование, проконсультируют по всем возникающим вопросам.
  • Сегодня, 10:45
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