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В Молдове вводят новую форму для страхования автогражданской ответственности

В Молдове вводят новую форму для страхования автогражданской ответственности
Изображение: moldpres.md

С 28 июля 2024 года в Молдове будут введены новые формы полиса страхования автогражданской ответственности (RCA). Данное действие направлено на укрепление новой законодательной базы в сфере обязательного страхования RCA и способствует цифровизации процедуры заключения договоров, сообщает moldpres.md.

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) объявила об обновлении запросов на заключение договоров обязательного страхования RCA, внутренних и внешних договоров обязательного страхования RCA и полиса обязательного страхования RCA.

Новый полис обязательного страхования RCA будет содержать QR-код, с помощью которого страхователь сможет проверить его действительность, узнать класс bonus-malus, рассчитать страховой взнос, узнать историю ущерба и получить справку об ущербе.

Как уточнили в НКФР, внедрение новых форм полисов не окажет влияния на ранее заключенные договоры страхования, которые остаются действительными до истечения срока действия договора.
  • Сегодня, 12:43
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