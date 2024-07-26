С 28 июля 2024 года в Молдове будут введены новые формы полиса страхования автогражданской ответственности (RCA). Данное действие направлено на укрепление новой законодательной базы в сфере обязательного страхования RCA и способствует цифровизации процедуры заключения договоров, сообщает moldpres.md.
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) объявила об обновлении запросов на заключение договоров обязательного страхования RCA, внутренних и внешних договоров обязательного страхования RCA и полиса обязательного страхования RCA.
Новый полис обязательного страхования RCA будет содержать QR-код, с помощью которого страхователь сможет проверить его действительность, узнать класс bonus-malus, рассчитать страховой взнос, узнать историю ущерба и получить справку об ущербе.
Как уточнили в НКФР, внедрение новых форм полисов не окажет влияния на ранее заключенные договоры страхования, которые остаются действительными до истечения срока действия договора.