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ЦИК готовится к выборам депутатов Верховного и местных советов

ЦИК готовится к выборам депутатов Верховного и местных советов

Центральная избирательная комиссия продолжает подготовку к очередным выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сел, поселков 30 ноября 2025 года.

Так, Центральная избирательная комиссия установила численность избирателей, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 июля 2024 года, в количестве 397 338 человек, сообщается на сайте ЦИК ПМР.

Также в ходе заседания члены Центризбиркома рассмотрели и согласовали сметы расходов на организацию и проведение выборов народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сел, поселков 30 ноября 2025 года.
  • Сегодня, 12:46
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