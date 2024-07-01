Длительные исследования аномалии свидетельствуют, что она не только медленно дрейфует в северо-западном направлении, но и находится в процессе расщепления надвое.
В магнитном поле Земли зафиксировано странное явление, называемое Южноатлантической аномалией. Специалисты NASA, уже около 5 лет наблюдающие за этим явлением, говорят, что аномалия охватывает гигантскую территорию между Южной Америкой и юго-западной Африкой, при этом она медленно двигается и растет.
Ученые NASA описывают это явление как "вмятину" в магнитном поле Земли или "яму в космосе". По их словам, аномалия пока никак не влияет на жизнь на Земле, но этого нельзя сказать об орбитальных космических кораблях (включая Международную космическую станцию), проходящих непосредственно через аномалию, вращаясь вокруг планеты на низкой околоземной орбите.
Сниженная напряженность магнитного поля внутри аномалии означает, что технологические системы на борту спутников могут выходить из строя в результате воздействия заряженных частиц от Солнца.
"Магнитное поле действительно является суперпозицией полей от многих источников тока", — пояснил в 2020 году геофизик Терри Сабака из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Основным источником его формирования считается закрученный океан расплавленного железа внутри наружного ядра Земли, на тысячи километров под землей. Движение этой массы создает электрические токи, создающие магнитное поле Земли, но не обязательно равномерно.
Огромное хранилище плотных пород под названием Африканская большая провинция низкой скорости сдвига, расположенное примерно на 2900 километрах ниже африканского континента, нарушает генерацию поля, что приводит к резкому ослаблению эффекта, чему способствует наклон оси магнитного поля планеты.
Длительные исследования аномалии свидетельствуют, что она не только медленно дрейфует в северо-западном направлении, но и находится в процессе расщепления надвое, при этом каждая ее часть представляет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности в пределах большей аномалии.
Пока неизвестно, является ли эта аномалия предвестником переворота магнитного поля планеты, который происходит раз в сотню тысяч лет.