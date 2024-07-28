Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что депутаты рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру "голодомора", передает ria.ru.
Голод в Молдове был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончалось от 70 до 200 тысяч человек.
Журналисты спросили Гросу, может ли голод в Молдове быть признан геноцидом по аналогии с "голодомором" на Украине.
"У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой", - заявил Гросу.
В октябре парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании "голодомора" в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа". Российская Федерация отрицает в свою очередь и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.