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ГСУДА завершила комплектование базы данных «Без срока давности»

ГСУДА завершила комплектование базы данных «Без срока давности»
Фото: novostipmr.com

Государственная служба управления документацией и архивами (ГСУДА) ПМР продолжает реализацию проекта «Без срока давности».

Он был начат в 2021 году в рамках реализации Стратегии развития Приднестровья и поручений Президента ПМР. Цель проекта – в сохранении исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников, а также в установлении документальных свидетельств о преступлениях против мирного населения Приднестровья, передает novostipmr.com.

Уже завершено комплектование базы данных «Без срока давности» поступающими отсканированными документами по всем архивам Приднестровской Молдавской Республики. Начата работа по формированию научно-справочного аппарата к базе данных «Без срока давности», говорится в отчёте ГСУДА о работе архивной отрасли Приднестровья за 1 полугодие 2024 года.

На второе полугодие готовится к выпуску сборник архивных документов по проекту «Без срока давности» о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В настоящее время ведётся допечатная подготовка.
  • Сегодня, 13:03
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