Вадим Красносельский обратился к приднестровцам и российским миротворцам по случаю годовщины ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.
Текст обращения приводится без изменений:
«Уважаемые приднестровцы!
Уважаемые военнослужащие Миротворческих сил Российской Федерации!
32 года назад Миротворческие силы Российской Федерации были введены в Приднестровье, и на берегах Днестра установился мир. Это событие остановило кровопролитие. Вооруженная агрессия Республики Молдова не достигла основной цели – захватить Приднестровье, покорить его, подчинить наших соотечественников.
Миротворческие силы Российской Федерации сыграли ключевую роль в том, чтобы приднестровцы продолжали свободно жить и трудиться на своей земле. Мы благодарны России за мир, за то, что в самые сложные для Приднестровья времена она была рядом.
Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации! Ваши профессионализм и мужество, усилия по поддержанию стабильности и безопасности на берегах Днестра заслуживают самых высоких слов благодарности. Убежден, что миротворческая операция должна быть продолжена.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!».