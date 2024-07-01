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В День ввода миротворческих сил России в Приднестровье к жителям республики обратился глава государства

В День ввода миротворческих сил России в Приднестровье к жителям республики обратился глава государства
Фото: Минобороны ПМР

Вадим Красносельский обратился к приднестровцам и российским миротворцам по случаю годовщины ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.

Текст обращения приводится без изменений:

«Уважаемые приднестровцы!

Уважаемые военнослужащие Миротворческих сил Российской Федерации!

32 года назад Миротворческие силы Российской Федерации были введены в Приднестровье, и на берегах Днестра установился мир. Это событие остановило кровопролитие. Вооруженная агрессия Республики Молдова не достигла основной цели – захватить Приднестровье, покорить его, подчинить наших соотечественников.

Миротворческие силы Российской Федерации сыграли ключевую роль в том, чтобы приднестровцы продолжали свободно жить и трудиться на своей земле. Мы благодарны России за мир, за то, что в самые сложные для Приднестровья времена она была рядом.

Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации! Ваши профессионализм и мужество, усилия по поддержанию стабильности и безопасности на берегах Днестра заслуживают самых высоких слов благодарности. Убежден, что миротворческая операция должна быть продолжена.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!».
  • Сегодня, 12:00
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