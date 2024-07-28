Более десяти домов на ул. Крянгэ, Кирова, Ленина, Кошевого, Калашникова, Санаторной. Кагульской, 50 лет Победы, Луговой, Дружбы остались без воды из-за порывов. Емкости с водой для населения сейчас размещены у магазина «Юг» на Крянгэ.
В госадминистрацию поступили жалобы по поводу отсутствия подвоза воды в центре, по адресу: ул. Кирова, 67. Роман Иванченко собрал совещание по вопросу работы коммунальщиков в случае аварийных ситуаций. Дано поручение – в срочном порядке обеспечить подвоз воды на Кирова, передает «Бендеры Инфо».
«В дальнейшем мы планируем пересмотреть регламент проведения работ в случае аварий. Бригады коммунальщиков должны выходить и в выходные дни», - сказал Роман Иванченко.