В конце прошлого года в Молдове насчитывалось более 33 800 детей, разлученных со своими родителями, и 30 тысяч из них - это дети, чьи родители уехали за границу. Но реальное число детей, ожидающих своих родителей из-за границы, гораздо выше. А все потому, что местные власти не располагают полной информацией о родителях, покинувших страну.
В докладе Министерства труда и социальной защиты РМ под названием „Дети из группы риска и дети, разлученные с родителями, в 2023 году”, на который ссылается Радио Europa Liberă, говорится, что из 30 тысяч детей большинство живет в селах. В прошлом году менее половины из них имели законное опекунство, сообщает IPN.
Родители, выезжающие за границу на длительный срок, обязаны подать заявление в местный орган опеки и попечительства, приложив копию удостоверения личности ребенка и согласие потенциального опекуна. Однако многие дети неофициально остаются на попечении родственников, без юридической ответственности и без какой-либо формы защиты, несмотря на то, что закон обязывает родителей сделать это и представить необходимые документы в местные органы власти.
„Ребенок может оставаться на попечении бабушки, тети, но эти люди не признаются законными представителями ребенка, даже если они близкие родственники. Законными представителями являются только мама и папа. Без официального документа, признающего законным представителем другое лицо, мы можем установить, что ребенок остался один”, - сказал в интервьюдля Europa Liberă Игорь Кишкэ, руководитель отдела Управления политик по защите прав ребенка Министерства труда и социальной защиты РМ.
Опека распространяется на детей до 14 лет. Как только ребенку исполняется 14 лет, опека автоматически переходит в попечительство, без необходимости дополнительного распоряжения со стороны органов опеки.
„Мы стремимся к тому, чтобы к концу 2024 года не менее 80 % родителей, выехавших за границу, оформили опекунство. Чтобы эти дети находились под защитой государства. В некоторых населенных пунктах местные органы власти даже не знают, что дети остались одни. Старший, которому нет и 16 лет, присматривает за младшим, пока родители находятся за границей. А потом в новостях появляются исключительные случаи”, - объясняет Игорь Кишкэ.
Принимая на работу 150 специалистов по защите прав детей, власти надеются, что несовершеннолетние, находящиеся в группе риска, будут выявляться и ставиться на учет.