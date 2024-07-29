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В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Фото: Reuters

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет gazeta.ru ссылаясь на Polska Agencja Prasowa.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», — заявил замглавы польского МИД.

Так Бартошевский отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пригрозил странам Евросоюза расплатой за военную авантюру, которую они затеяли на Украине, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

До этого Орбан подчеркнул, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

Ранее Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти.
Комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Польши Владислава Теофил
а Бартошевского, который утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на периферии международного сообщества, Петер Сийярто назвал это лицемерным. Венгерский министр отметил, что, обвиняя Будапешт в закупке российской нефти, Польша сама является одним из крупнейших импортеров этой нефти, пишет gazeta.ru.
  • Сегодня, 12:14
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