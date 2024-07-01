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В Рыбнице подростка убило током на турнире по настольному теннису
Фото: Никита Попов / РБК
В Рыбнице 27 июля произошла трагедия во время турнира по настольному теннису в спорткомплексе «Юбилейный». Подростка убило током, передает novostipmr.com.
Как сообщил замглавы госадминистрации Рыбницкого района, шестнадцатилетний парень схватился за гидрант, через который и произошёл удар током. Мальчика отвезли в больницу, где он скончался.
В причинах трагедии сейчас разбирается Следственный комитет ПМР.
- Сегодня, 12:18
- DTV
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