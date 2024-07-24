Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2024 года № 614 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2025 год», зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Приднестровья 24 июля 2024 года № 12632 (номер опубликования: 2024001512, дата опубликования: 24.07.2024, передан для опубликования в САЗ: №31), утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2025 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе, сообщается на сайте ведомства.
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики.
В соответствии с вышеуказанными статьями Трудового кодекса Приднестровья нерабочими праздничными днями в республике являются:
- 1, 2 и 3 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы;
- 2 сентября – День Республики;
- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2025 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (21 апреля), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (28 апреля), определяемые по православному церковному календарю.
Отмечается, что согласно пункту 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровья при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходные дни, совпавшие с нерабочими праздничными днями (23 февраля, 8 марта) не были перенесены на следующий после нерабочего праздничного дня рабочий день.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса Приднестровья продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.
В 2025 году работники будут работать на 1 час меньше как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе: 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря.
При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы также будет на 1 час уменьшена 22 февраля.
Производственный календарь на 2025 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели