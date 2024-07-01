В период с 19 по 25 июля сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 12 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.
В Тирасполе и Бендерах было выявлено по три нарушителя, в Слободзее и Дубоссарах – по два, в Григориополе и Рыбнице – по одному, передает пресс-центр МВД ПМР.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 10 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель сел за руль, не имея права управления траспортом. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
Один автомобилист отказался проходить медосвидетельствование, за это был привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь он заплатит штраф до 5520 рублей ПМР, его лишат водительских прав на срок до двух лет.
ГАИ продолжает фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов
По всей республике с 22 по 28 июля сотрудники ГАИ использовали беспилотники. С помощью техники зафиксировали 20 случаев нарушений правил дорожного движения.
За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 13 водителей в соответствии с п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР. Им грозит штраф в размере 552 рублей ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.
За несоблюдение дорожной разметки на трёх водителей наложен штраф 92 рубля ПМР, согласно п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.
Ещё три водителя привлечены к ответственности по ст. 12.19 КоАП ПМР – за непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения. За это каждый из них заплатит штраф в размере 184 рублей ПМР.
Один водитель не пристегнулся ремнём безопасности. Согласно санкции статьи 12.6 КоАП ПМР он заплатит штраф 55 рублей ПМР.
Безопасность на первом месте
В республике стартовала профилактическая операция «Пассажир». Госавтоинспекторы проверяют транспортные предприятия, осуществляющие регулярные перевозки людей, и выявляют нарушителей на дорогах.
Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют тому, как соблюдаются правила перевозки пассажиров, особенно детей. Речь не только об общественном транспорте.
На контроле и соблюдение требований о перевозке стоящих людей в салонах маршрутных такси.
В числе приоритетных требований – использование по назначению ремней безопасности во время поездок. Выполнение этого требования снижает риск получения тяжёлых травм при дорожно-транспортных происшествиях. Тех, кто игнорирует данное правило, привлекают к административной ответственности.
Согласно ПДД ПМР, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязаны быть пристёгнуты не только водитель, но и пассажиры.
Перевозка детей до 12 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. За нарушение данного правила грозит административное наказание в виде штрафа в размере 55 рублей ПМР.
Профилактическая операция «Пассажир» продлится до 31 июля включительно.