Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
Доля объявлений из России составляет около 10%. По подсчетам экспертов, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Подобные слитые базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, следует из отчета, пишет gazeta.ru.
По оценке разработчика F.A.C.C.T., за первое полугодие 2024 года в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний. Около 30% от общего числа утечек в 2024 году составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле.
Согласно отчету Positive Technologies, авторы 88% объявлений с предложениями о продаже данных из российских компаний готовы отдать базы бесплатно.
До этого стало известно, что хакеры массово пытаются взломать военную инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии. По словам старшего аналитика исследовательской группы Positive Technologies Яны Авезовой, в рейтинге стран региона по числу атакующих APT-групп лидируют Филиппины (85%) и Вьетнам (85%). Также в пятерку вошли Таиланд (70%), Малайзия (70%) и Индонезия (60%).
Ранее эксперты назвали одно из основных отличий русскоязычных хакеров от англоязычных.