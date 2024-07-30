Dnestr.TV

 
0

Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных
Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Positive Technologies.

Доля объявлений из России составляет около 10%. По подсчетам экспертов, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Подобные слитые базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, следует из отчета, пишет gazeta.ru.

По оценке разработчика F.A.C.C.T., за первое полугодие 2024 года в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний. Около 30% от общего числа утечек в 2024 году составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле.

Согласно отчету Positive Technologies, авторы 88% объявлений с предложениями о продаже данных из российских компаний готовы отдать базы бесплатно.

До этого стало известно, что хакеры массово пытаются взломать военную инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии. По словам старшего аналитика исследовательской группы Positive Technologies Яны Авезовой, в рейтинге стран региона по числу атакующих APT-групп лидируют Филиппины (85%) и Вьетнам (85%). Также в пятерку вошли Таиланд (70%), Малайзия (70%) и Индонезия (60%).

Ранее эксперты назвали одно из основных отличий русскоязычных хакеров от англоязычных.
  • Сегодня, 11:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна