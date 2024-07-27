Объединенный совет трудовых коллективов выступил с обращением к международному сообществу о недопустимости искажения положения дел в Приднестровье. Организация прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, содержащую недостоверную информацию о Приднестровье, передает novostipmr.com.
ОСТК напомнил, что игнорирование центральных властей СССР обращений приднестровцев, указывающих на дискриминацию со стороны Кишинева, привело к усилению агрессии националистов Молдовы в конце 80-х годов прошлого века. То же самое происходит и сейчас, отмечает ОСТК.
«Почувствовав эту безнаказанность, власти Молдовы применяют по отношению к приднестровцам методы терроризма, уничижения и экономической агрессии. Подобная резолюция ПА ОБСЕ "развязывает руки" власть предержащим Республики Молдова, допуская применение античеловеческих методов подавления свободного волеизъявления народа Приднестровья», - говорится в обращении организации.
ОСТК предупреждает, что подобная позиция ПА ОБСЕ дискредитирует Парламентскую ассамблею.
«История не простит лжи и прямого перехода ПА ОБСЕ на сторону правонарушителей. Это только поставит в оценке действий этой организации еще один жирный минус, еще один негативный момент в плане доверия к этой организации, ее возможностям благородного, гуманного и справедливого разрешения разногласий между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой», - подчеркнул ОСТК.
3 июля по итогам сессии в Бухаресте (Румыния) ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Приднестровью. В ней содержатся ставшие уже традиционными призывы вывести российских миротворцев и разного рода очерняющие клише, выдуманные для дискредитации Приднестровья, по типу «нарушений прав человека», «запугиваний», «ограничения свободы передвижения» и прочего. Это противоречит докладам миссии ОБСЕ в Молдове, в которых отмечается большой вклад Приднестровья в поддержание мира, переговорного процесса и добросовестность ПМР в исполнении договоренностей. Интересно, что в документе нет ни одного слова про массовые нарушения Молдовой прав приднестровцев, про террористическую угрозу и реальные причины блокирования переговоров «5+2».
Объединенный совет трудовых коллективов был создан в августе 1989 года для координации сопротивления приднестровцев дискриминирующей политике Кишинёва. ОСТК сыграл ключевую роль в организации референдумов о воссоздании республики в Приднестровье, организации самообороны и органов власти для защиты прав и свобод жителей Приднестровья.