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Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка от удара электрическим током

Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка от удара электрическим током
Фото: novostipmr.com

Следственными органами Управления СК г. Рыбница возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка от поражения электрическим током, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК ПМР (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По предварительным данным, 27 июля 2024 года несовершеннолетний участвовал в турнире по настольному теннису, который проходил в спортивном комплексе «Юбилейный» г.Рыбница. Примерно в 16 часов при попытке достать из угла спортивного зала закатившийся шарик для настольного тенниса, подросток облокотился рукой о пожарный гидрант и получил удар электрическим током. Не приходя в сознание, мальчик скончался в приемном отделении городской больницы, куда был сразу же доставлен бригадой скорой помощи.

После случившейся трагедии здание спорткомплекса было полностью обесточено. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, к осмотру привлекли специалистов ГУП «ЕРЭС Рыбницких РЭС», присутствовал представитель государственной администрации Рыбницкого района и г.Рыбница. Опечатаны все электрощитовые помещения и само здание спортивного комплекса. В тот же день были проведены неотложные следственные действия, опрошены все граждане, присутствующие в «Юбилейном».

По предварительной версии смерть несовершеннолетнего наступила, по неосторожности и вине неустановленного на данный момент лица (лиц), допустившего наличие электрического напряжения на месте получения подростком удара электротоком.

После установления всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к трагедии, и, соответственно, лиц причастных к ней следствие сможет дать правовую оценку их действиям.

В рамках уголовного дела проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.
  • Сегодня, 11:58
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