Следственными органами Управления СК г. Рыбница возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка от поражения электрическим током, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК ПМР (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
По предварительным данным, 27 июля 2024 года несовершеннолетний участвовал в турнире по настольному теннису, который проходил в спортивном комплексе «Юбилейный» г.Рыбница. Примерно в 16 часов при попытке достать из угла спортивного зала закатившийся шарик для настольного тенниса, подросток облокотился рукой о пожарный гидрант и получил удар электрическим током. Не приходя в сознание, мальчик скончался в приемном отделении городской больницы, куда был сразу же доставлен бригадой скорой помощи.
После случившейся трагедии здание спорткомплекса было полностью обесточено. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, к осмотру привлекли специалистов ГУП «ЕРЭС Рыбницких РЭС», присутствовал представитель государственной администрации Рыбницкого района и г.Рыбница. Опечатаны все электрощитовые помещения и само здание спортивного комплекса. В тот же день были проведены неотложные следственные действия, опрошены все граждане, присутствующие в «Юбилейном».
По предварительной версии смерть несовершеннолетнего наступила, по неосторожности и вине неустановленного на данный момент лица (лиц), допустившего наличие электрического напряжения на месте получения подростком удара электротоком.
После установления всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к трагедии, и, соответственно, лиц причастных к ней следствие сможет дать правовую оценку их действиям.
В рамках уголовного дела проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.