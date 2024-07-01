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Минздрав сектора Газа обвинил Израиль в эпидемии полиомиелита

Минздрав сектора Газа обвинил Израиль в эпидемии полиомиелита
Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минздрав Палестины в секторе Газа объявил об эпидемии полиомиелита по всей территории эксклава и обвинил в распространении инфекции израильских военных. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в телеграм-канале.

«Министерство здравоохранения объявляет сектор Газа зоной эпидемии полиомиелита», — говорится в публикации. Как отметили в Минздраве, инфекция распространилась из-за того, что условия жизни местных жителей оказались в «плачевном состоянии» в результате «жестокой израильской агрессии», передает rbc.ru.

Из-за боевых действий население лишилось пригодной для питья воды, на территории эксклава накопились тонны мусора. Чтобы остановить эпидемию, необходимо «положить конец агрессии» со стороны Израиля, подчеркнули в ведомстве.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, которым в основном заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев). Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже им заражаются через загрязненную воду и продукты питания. Затем инфекция развивается в кишечнике.

Сектор Газа является территорией частично признанного государства Палестина, но фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС.

7 октября 2023 года боевики движения объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену», и распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты.
  • Сегодня, 12:04
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