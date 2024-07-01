Обладательница Гран-при «Славянского базара» Каролина Балан и финалист шоу «Ну-ка, все вместе!» Алексей Осичев выступят в Слободзее. Концерт победителей международных конкурсов состоится 4 августа в летнем кинотеатре, пишет novostipmr.com.
В программе – разнообразная музыка, включающая современные хиты, мировые композиции, а также народные мотивы.
Несколько песен артисты споют в дуэте.
Как рассказали организаторы, в этот вечер Алексей Осичев на одной сцене выступит со своей мамой – Оксаной Ескиной. На этом сюрпризы не заканчиваются.
Начало концерта в 20:00. Приглашаются все желающие.