Главe политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ria.ru.
"Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", — указано в материале.
По данным агентства, в результате обстрела также погиб один из телохранителей Хании. Обстоятельства инцидента расследуются.
Как уточнило Al-Arabiya, Хания погиб около 02:00 по местному времени (01:30 мск) при ракетном ударе по месту, где он останавливался на ночь.
ХАМАС в официальном заявлении признал гибель главы политбюро, возложив ответственность за случившееся на Израиль. В движении заявили, что нападения произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN после убийства Хании, заявив, что они "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". В Белом доме телеканалу сообщили, что осведомлены о случившемся, и отказались от дальнейшего обсуждения.
Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание в связи с гибелью главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
«Иран проводит срочное заседание Высшего совета национальной безопасности. Оно проходит в резиденции верховного лидера [Исламской республики Али Хаменеи]», — говорится в публикации.
Как рассказали два иранских чиновника на условиях анонимности, во встрече принимает участие командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Речь идет о главе подразделения «Аль-Кудс», уточняется в материале.
Глава политического бюро ХАМАС, занимавший этот пост с 2017 года, был убит в Тегеране утром 31 июля. Он прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.
Палестино-израильский конфликт Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
NYT: в Иране после гибели Хании созвали заседание Высшего совета нацбезопасности