Министерство экономического развития представило новый законопроект, который предполагает внедрение налогового эксперимента. Сегодня организации сталкиваются с множеством сложных и трудоемких расчетов платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами. Законопроект предполагает, что организации в 2025 году смогут платить экологические сборы по упрощенной схеме, сообщает пресс-служба Правительства.
Представляя законопроект, заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко отметила, данная инициатива разработана по итогам деятельности межведомственной группы, которая занималась анализом экологического законодательства, выработкой предложений по его совершенствованию и снижению административной нагрузки. В ее состав также вошли представители республиканской организации некоммерческого партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей — Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».
На сегодняшний день спектр экологических платежей достаточно широк, он включает в себя 6 видов платежей за загрязнение и 8 видов возмещения ущерба. Однако от деятельности организаций связи, торговли, материально-технического снабжения и сбыта, информационно-вычислительного обслуживания, здравоохранения и социального обеспечения, образования, отдыха и туризма, экологический ущерб минимален, но административная нагрузка велика. В связи с этим Правительство предлагает упрощенный механизм расчета экологических платежей в 2025 году для указанных отраслей и организаций на упрощенной системе налогообложения.
«Ежеквартально по ставке в размере 0,5% от исчисленной суммы налога на доходы за соответствующий квартал 2025 года, но не менее ¼ от начисленной суммы платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами за 2023 год, а также организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения: ежеквартально по ставке в размере 6% от исчисленной суммы налога с выручки в бюджет, но не менее ¼ от начисленной суммы платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами за 2023 год», — раскрыла суть инициативы Алевтина Слинченко и добавила, что эти изменения направлены на упрощение расчетов и снижение административной нагрузки на налогоплательщиков.
В ближайшее время законопроект будет на направлен на рассмотрение в Верховный Совет.