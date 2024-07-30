Dnestr.TV

 
0

В Молдавии опровергли информацию об экстрадиции украинцев на родину

В Молдавии опровергли информацию об экстрадиции украинцев на родину
Фото: canva

Министерство иностранных дел Молдавии выступило с опровержением информации о том, что Кишинев намерен экстрадировать граждан Украины на родину.
Ранее завершивший свой мандат посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возращении украинских уклонистов, которым было отказано в предоставлении убежища в республике. Позже ряд телеграм-каналов в Молдавии распространили информацию, что глава МИД Михай Попшой заявил о согласии Кишинева выдать Киеву бежавших в Молдавию мужчин призывного возраста, пишет ria.ru.

"Это заявление продвигает вымышленные факты, связанные с экстрадицией граждан, и касается тем, не существующих в диалоге и двусторонних отношениях между Республикой Молдова и Украиной. Это заявление никогда не делалось Попшоем", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Молдавии.

После начала российской военной спецоперации на Украине в Молдавии было открыто более 130 центров для размещения беженцев. Согласно данным пограничной полиции Молдавии, через республику проехали около 1,4 миллиона украинцев, большинство из которых отправились в страны ЕС или вернулись домой. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых удалось трудоустроить лишь 1,3 тысячи.

Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий. В ведомстве отметили, что его сотрудники продолжают усиленно контролировать границу с целью предотвращения незаконных пересечений и обеспечения безопасности национальных интересов республики. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления пограничного контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения.
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. «Детская опера ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна