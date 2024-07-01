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В одном населенном пункте РМ выявлена африканская чума свиней

В одном населенном пункте РМ выявлена африканская чума свиней
Фото: stefanie-poepken / unsplash

По состоянию на 29 июля 2024 года в одном населенном пункте Молдовы зарегистрирован случай вспышки особо опасного инфекционного заболевания – африканская чума свиней, а именно: Сынжерея Сынжерейского района, сообщает Минсельхозприроды ПМР.

В связи с этим в Приказ Минсельхозприроды ПМР № 253 «Об установлении временного ограничения на ввоз живых животных (свиней), продукции, полученной от забоя свиней, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления свиней» внесено изменение.

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжает мониторить эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней в сопредельном государстве.

Временный запрет введен в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней в Республике Молдова, а также в целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Продукция свиноводства из населенного пункта РМ – Сынжерея Сынжерейского района, временно запрещена к ввозу в Приднестровье.
  • Сегодня, 09:19
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