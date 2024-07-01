Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 22 по 28 июля, оценивается как неблагополучная. За этот период зарегистрировано 99 случаев заболеваний, 50 среди детей и подростков. Из общего числа больных – у 43 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех пациентов.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 21,6 на 100 тыс. населения, что на 15,1% выше в сравнении с предыдущей неделей и на 48,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Минздрав республики.
Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе, Бендерах, Рыбницком и Каменском районах, снижение - Слободзейском, Григориопольском и Дубоссарском районах.
За прошедшую неделю были проведены лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 22 проб на холеру, в 15 выделен холероподобный вибрион: в Тирасполе – 3, Бендерах – 2, Григориопольском районе – 3, Дубоссарском – 1, Рыбницком – 4; Каменском – 2;
На индикаторные микроорганизмы было отобрано 11 проб воды, из них 9 не соответствуют требованиям (Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий и Каменский районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 11 проб, патогенная флора не выявлена; из 11 проб на коли-фаги 1 не соответствует требованиям НД (Рыбницкий р-н), что свидетельствует о вирусном загрязнении воды.
В связи с риском заболевания острыми кишечными инфекциями купание в реке Днестр не рекомендуется!