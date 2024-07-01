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В России начался третий этап нестратегических ядерных учений

В России начался третий этап нестратегических ядерных учений
фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Военнослужащие ВС РФ отработают вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия на стартовавшем третьем этапе учений. Привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

"В соответствии с решением президента РФ начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков", - отметили в российском военном ведомстве.

В МО добавили, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

По данным министерства, проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.

Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.
  • Сегодня, 09:27
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