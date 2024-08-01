Президент ПМР Вадим Красносельский обратился к жителям республики в День памяти погибших и умерших защитников ПМР.
Приводим текст обращения без изменений.
«Уважаемые приднестровцы!
В 1992 году руководством Республики Молдова была развязана широкомасштабная вооруженная агрессия против Приднестровской Молдавской Республики. Эта трагическая страница в истории Приднестровья служит напоминанием о жертвах, которые понесла наша страна, сопротивляясь так называемой политике наведения «конституционного порядка». Горе и боль от понесенных потерь и утрат не утихли с годами. 804 приднестровца погибли, свыше 1 500 наших граждан были ранены.
Нет оправдания преступлениям молдовских националистов, их бесчинствам и произволу. За 32 года никто из руководства Молдовы так и не принес извинения приднестровскому народу. До сих пор виновные так и не привлечены к ответственности. Убежден, что будущее все расставит по своим местам и правда восторжествует.
В День памяти погибших и умерших защитников Приднестровья выражаю слова самого глубокого соболезнования матерям, отцам, вдовам, детям, братьям и сестрам – всем тем, кто потерял своих родных и близких. Мы всегда будем помнить тех, кто не побоялся встать на защиту молодой республики, защитить права приднестровцев.
Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам Приднестровской Молдавской Республики!