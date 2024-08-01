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В Украине с 1 августа одна из банкнот будет изыматься из обращения

В Украине с 1 августа одна из банкнот будет изыматься из обращения
Изображение: НБУ

Банкноты 500 гривен старого образца будут постепенно заменяться в обращении на более современные и защищенные.

Национальный банк Украины с 1 августа начинает изъятие из обращения банкноты номиналом 500 гривен старого образца. Это касается купюр образцов 2003-2007 годов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Их будут постепенно заменять на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

"Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", - отметили в Нацбанке.

В регуляторе объяснили, что главной целью такого решения является повышение качества наличных денег в обращении.

Начиная с 1 августа 2024 года, НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

В НБУ добавили, что замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

В Украине с 1 августа одна из банкнот будет изыматься из обращения
Изображение: НБУ

Ранее Нацбанк попросил украинцев быть внимательными во время валютных операций и предупредил о риске получить на руки фальшивые доллары.
Указывается, что чаще всего подделываются купюры номиналом в 100 и 50 долларов.

"В 2022 году доля таких банкнот составляла 99% всех фальшивых долларов", - отметили в НБУ.

При этом, банкноты номиналом в 100 долларов подделывают гораздо чаще. Таких - 76% от общего количества изъятых поддельных купюр составляют именно они. На фальшивые 50 долларов приходится - 23%.

Как сообщалось, в Украине продлили срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа.

Отмечается, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Обменять монеты и банкноты всех номиналов можно в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет) в подразделениях Национального банка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.

Также деньги можно обменять в отделениях уполномоченных банков Ощадбанк; ПриватБанк; Райффайзен Банк; ПУМБ. Информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

В НБУ напомнили, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
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