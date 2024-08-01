Внешнеполитическое ведомство Молдавии объявило персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в местных СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже. Об этом российский посол Олег Васнецов сообщил журналистам после посещения министерства, пишет ТАСС.
"Нас проинформировали, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата", - сказал Васнецов.
Позже стало известно, что МИД Молдавии обвинил сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса.
Посольство Российской Федерации в Кишиневе отвергает информацию о том, что один из его сотрудников вербовал начальника юридического отдела парламента Иона Крянгэ и сотрудника пограничной полиции.
В заявлении дипломатической миссии говорится, что это "инсинуации", направленные на очередную попытку усилить антироссийские настроения в Республике Молдова. Об этом сообщает point.md ссылаясь на deschide.md
Москва утверждает, что ранее в Молдове уже проходила масштабная кампания с необоснованными обвинениями, не имеющими отношения к реальности, по поводу "шпионской деятельности" и "вмешательства" российского посольства во внутренние процессы государства.
"Тогда дело закончилось официальным решением Кишинева значительно сократить число сотрудников российских дипломатических миссий в Молдове и, конечно, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас подготавливается почва для аналогичного шага", уточняет российское посольство.
По мнению россиян, это дело связано с избирательными процессами в Молдове, которые некоторые силы намерены использовать в предвыборной кампании.
"Мы надеемся, что молдавские власти проявят здравый смысл и воздержатся от принятия недружественных решений в отношении российской дипломатической миссии и ее сотрудников на основе грубых фальсификаций", - говорится в сообщении посольства.
Напомним, что начальник юридического отдела парламента Ион Крянгэ и сотрудник пограничной полиции были задержаны правоохранительными органами по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Более конкретно, их подозревают в государственной измене и заговоре против Республики Молдова, предоставляя сотруднику российского посольства в Кишиневе различную информацию, которая использовалась в ущерб интересам нашего государства.