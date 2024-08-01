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МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ

МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ
Фото: из открытых источников

Внешнеполитическое ведомство Молдавии объявило персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в местных СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже. Об этом российский посол Олег Васнецов сообщил журналистам после посещения министерства, пишет ТАСС.

"Нас проинформировали, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата", - сказал Васнецов.

Позже стало известно, что МИД Молдавии обвинил сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса.

Посольство Российской Федерации в Кишиневе отвергает информацию о том, что один из его сотрудников вербовал начальника юридического отдела парламента Иона Крянгэ и сотрудника пограничной полиции.

В заявлении дипломатической миссии говорится, что это "инсинуации", направленные на очередную попытку усилить антироссийские настроения в Республике Молдова. Об этом сообщает point.md ссылаясь на deschide.md

Москва утверждает, что ранее в Молдове уже проходила масштабная кампания с необоснованными обвинениями, не имеющими отношения к реальности, по поводу "шпионской деятельности" и "вмешательства" российского посольства во внутренние процессы государства.

"Тогда дело закончилось официальным решением Кишинева значительно сократить число сотрудников российских дипломатических миссий в Молдове и, конечно, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас подготавливается почва для аналогичного шага", уточняет российское посольство.

По мнению россиян, это дело связано с избирательными процессами в Молдове, которые некоторые силы намерены использовать в предвыборной кампании.

"Мы надеемся, что молдавские власти проявят здравый смысл и воздержатся от принятия недружественных решений в отношении российской дипломатической миссии и ее сотрудников на основе грубых фальсификаций", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что начальник юридического отдела парламента Ион Крянгэ и сотрудник пограничной полиции были задержаны правоохранительными органами по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Более конкретно, их подозревают в государственной измене и заговоре против Республики Молдова, предоставляя сотруднику российского посольства в Кишиневе различную информацию, которая использовалась в ущерб интересам нашего государства.

  • Сегодня, 11:17
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