Основные законопроекты в сфере экономической политики, бюджета и финансов, принятые депутатами Верховного Совета ПМР в весенней сессии. Пресс-службой ВС ПМР опубликованы итоги работы комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюджету и финансам.
С 1 февраля пенсии и социальные пособия выросли на 10%
На 10% с 1 февраля выросли пенсионные выплаты для приднестровских пенсионеров по возрасту. Для этого из резервов, которые сложились по итогам 2023 года, были выделены дополнительные 184 млн рублей в Единый государственный Фонд социального страхования. В итоге, с 1 февраля минимальный размер пенсий по возрасту составил 800 рублей 40 копеек, а минимальный размер пенсии для надбавок и повышений - 464 рубля 30 копеек. Это выше ранее установленных минимальных размеров выплат на 72 рубля 75 копеек и 42 рубля 20 копеек соответственно.
Также закон предусматривает увеличение дополнительной суммы к пенсии получателям, у которых общий трудовой стаж превышает требуемый, за 1 год – 8 рублей (ранее - 7 рублей 28 копеек). Дополнительные суммы к пенсии в зависимости от наличия общего трудового стажа могут составлять от 8 до 160 рублей.
С 1 февраля увеличились и размеры социальных выплат, компенсаций и пособий по материнству и детству. Суммы выплат выросли примерно на 10% за счет увеличения размера расчетного уровня минимальной заработной платы - с 9 рублей 70 копеек до 10 рублей 70 копеек. Таким образом, например, размер единовременного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка увеличен до 6 270 рублей 20 копеек, за рождение второго ребенка и последующего – до 6 996 рублей 20 копеек.
А размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет с 1 февраля составил 1 294 рублей 70 копеек.
«Несмотря на все трудности при формировании доходной части бюджета, Верховный Совет принял решение по повышению пенсионного обеспечения и пособий нашим гражданам. Решение непростое. Достаточно долго работали и искали источники, потому что необходимо было где-то сократить расходы по ряду направлений, в том числе по многим целевым фондам. Но считаем, что в текущих условиях повышать социальные обязательства необходимо», - отметил после принятия законопроекта парламентом Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Повышение зарплат педагогов и медиков
С февраля зарплата у педагогов в системе просвещения и социальной защиты стала на четверть больше. Произошло это за счет увеличения расчетного уровня минимальной заработной платы. Пересчитаны были и оклады, и набавки.
Что касается системы здравоохранения, то ее работники повышенную зарплату получили за апрель.
С 1 апреля все лечебно-профилактические учреждения республики, за исключением стоматологических поликлиник и санитарно-эпидемиологических станций, перешли на пилотный зарплатный проект. По примеру РКБ, которая работает так с июля прошлого года. Заработная плата выросла почти у 8 тысяч штатных единиц.
«Правительству ПМР, Верховному Совету ПМР было дано поручение главой государства найти средства, задействовать все возможные источники для того, чтобы в 2024 году можно было поднять заработные платы системе просвещения, системе социальной защиты, которые также связаны с образовательными процессами, к примеру, в коррекционных школах, и, конечно же, системе здравоохранения. Мы понимаем, что зарплата должна быть достойная», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Господдержка предприятий реального сектора экономики
Если предприятие решит повысить своим работникам зарплату, то это повышение не будет облагаться единым социальным налогом. Верховный Совет принял изменения в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе». Эта мера господдержки будет действовать до конца 2024-го года.
Меры господдержки не распространяются на предприятия естественных монополий и на те, что финансируются из республиканского бюджета, напрямую или косвенно.
В этом году экономические агенты республики столкнулись с дополнительными трудностями из-за введения в одностороннем порядке Молдовой таможенных пошлин, что могло привести к потере частичной остановке предприятий и оттоку квалифицированных кадров. Меры поддержки, направленные на повышение заработных плат на предприятиях реального сектора экономики, позволили удержать специалистов.
Изменения в бюджет-2024
Увеличить объемы финансирования компенсации затрат водоканала и расширить программу по Фонду капитальных вложений. Изменения в закон о бюджете на этот год депутаты Верховного Совета ПМР приняли в начале июня. Инфраструктура приднестровских предприятий естественных монополий изношена практически на 100%, отметил Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Более 28,5 млн рублей дополнительно из республиканского бюджета пойдет на выплату по межтарифной разнице между экономически обоснованным тарифом ГУП «Водоснабжение и водоотведение» и тем тарифом, который оплачивает население. Эти деньги водоканал сможет потратить на проведение капитальных работ и срочных ремонтов на своих сетях. До сих пор предприятие справлялось своими силами.
«Определенная сумма была заложена при принятии бюджета, но мы видим, что ее недостаточно. И предприятие уже не имеет своих ресурсов для того, чтобы ремонтировать сложные аварийные случаи. Если бы мы оплачивали всю межтарифную разницу, то предприятие было бы сегодня в лучшем состоянии», - напомнил Александр Коршунов.
Также были увеличены доходы и расходы по Фонду капвложений. 30,5 млн рублей запланированы в том числе на проведение работ по строительству и капитальному ремонту объектов Минздрава, продолжение работ по созданию государственного историко-краеведческого музея как части столичного Екатерининского парка и другие объекты.
Льготы на коммунальные услуги
Право на пониженную стоимость газо- и электроснабжения, тепла, водоснабжения, водоотведения. Депутаты посчитали необходимым внести изменения в закон о бюджете на этот год и четко определить льготников. Государственной поддержкой и льготами на ряд коммунальных услуг пользовались все проживающие в Приднестровье пенсионеры, у которых были подтверждающие документы. Вне зависимости от того, являются ли они гражданами ПМР или нет. По инициативе Александра Коршунова и Галины Антюфеевой в закон о республиканском бюджете на этот год внесены соответствующие изменения.
«Мы сохраняем действующие льготы по жилищно-коммунальным услугам для граждан ПМР и лиц, получивших статус беженца. Остальные категории граждан, ранее получавшие эти льготы от государства, будут платить за жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Эти тарифы в любом случае ниже, чем в соседнем государстве, но бюджет сегодня с учетом недопоступлений, в том числе связанных с принятием ряда решений в Республике Молдова, не может позволить себе обеспечивать возмещение льгот не гражданам ПМР», - считает один из авторов законодательной инициативы, Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Ответственность за нарушение закона о закупках
За нарушение норм закона «О закупках» члены закупочных комиссий теперь будут нести персональную административную ответственность. Максимальная сумма штрафа составит 1380 рублей. Парламент принял изменения в Кодекс об административных правонарушениях. После обсуждений в рамках профильного Комитета решено было, что пока в законодательное поле Приднестровья вводится лишь административная ответственность.
«Если комиссия осознанно приняла какое-то неправильное решение и тем самым нанесла ущерб экономическим агентам и другим заинтересованным лицам? И в этом случае комиссия всегда выпадала из сферы ответственности. Не зря существует такое выражение – «коллективная безответственность». Потому что, вроде как, комиссия приняла решение, а привлечь некого. Поэтому мы внедрили такое ноу-хау в законодательство нашей республики. Но подобные нормы уже существуют в законодательном поле близлежащих стран. И прежде всего в Российской Федерации», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Согласно закону, после первого нарушения закона «О закупках» возможно предупреждение, а далее – административная ответственность и штрафные санкции. Все они прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.
Сроки утверждения местных бюджетов
Сроки утверждения местных бюджетов на очередной финансовый год изменены. До сих пор районные и городские Советы народных депутатов были обязаны утвердить собственный бюджет не позднее трех недель после принятия республиканского. Однако начать работу они могут лишь после подписания главного финансового документа Президентом и официального опубликования закона. К тому же принятие такого важного документа проходит в конце календарного года. И местные органы власти не всегда успевали за отведенные три недели, часть которых выпадает на новогодние каникулы, проделать всю необходимую работу.
Теперь утверждать бюджет города или района на очередной финансовый год власти на местах смогут в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Поддержка молодых специалистов
Расширена категория «молодой специалист». Теперь педагог, который работает в учебном заведении, но не имеет педагогического образования, тоже будет иметь право на стандартный налоговый вычет. При условии, что ему не больше 35 лет, это его первое место работы по специальности, куда он устроился не позднее года после получения диплома, и до сих пор этот налоговый вычет в размере 70 РУ МЗП специалисту не предоставлялся. Изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» парламент принял на последнем в весенней сессии заседании.
«Государство на сегодняшний день испытывает большую нехватку в педагогах, и многие выпускники по специальности «государственное и муниципальное управление» устраиваются в школу учителями обществознания. Данная категория педагогов до сих пор не имела права на налоговый вычет как молодой специалист, поскольку по перечню профессий и должностей их специальность не предусматривала трудоустройства на должности педагогических работников», - пояснила один из авторов законодательной инициативы, заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева.
Изменения в закон «О подоходном налоге с физических лиц» вступают в силу с первого января 2025 года.
Также Верховный Совет в весенней сессии принял ряд законов, направленных на государственную поддержку предприятий. К примеру, внесены изменения в закон «О налоге на доходы организаций», которые направлены на создание благоприятных условий для развития хозяйствующих субъектов в сфере обработки продукции черной металлургии. Им предоставлено право применять ставку налога на доходы организаций в размере 1,5% в отношении доходов в сфере деятельности производства листов из рулонной стали. Внесены изменения и дополнения и в закон «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности ПМР в связи с негативными последствиями внешних факторов» - они пролонгируют сроки погашения тела кредита для ряда предприятий. Претерпели некоторые изменения законы «О таможенной пошлине» и «О таможенном тарифе».