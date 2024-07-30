Музейный комплекс славы железнодорожников в Бендерах начали реконструировать. В его состав входит музей революционной, боевой и трудовой славы, памятник жертвам расстрела в 1918 году, а также шестиметровая стела со скульптурной композицией. Запланированные работы проведут в несколько этапов. На реализацию проекта из госбюджета выделено почти 2 млн рублей, согласно целевой программе «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия ПМР, требующих неотложного ремонта», сообщает novostipmr.com.
Сейчас на территории комплекса ведутся черновые работы. С первого и самого главного вагона паровоза снимают краску, зачищают поверхность и готовят его к дальнейшему восстановлению. Руководит этой частью процесса предприниматель Сергей Цепордей. Сами вагоны были выпущены ещё в 1918 году и нуждаются в специальной обработке, которая будет препятствовать разрушению металла и защитит их от воздействия погодных условий.
Обновление коснётся не только внешней, но и внутренней части составов. В планах - полностью воссоздать машинное отделение с работающими винтами, крепежами, манометрами, клапанами и рычагами управления. Основная задумка этого проекта состоит в том, чтобы вдохнуть в туристический объект новую жизнь, сделать его более интерактивным и современным.
«Это будет интересный туристический объект со свободным доступом для туристов. В планах – реконструкция музейной экспозиции мемориала, что находится в вагонах. Будет обновлена подача исторических экспонатов и сделаны фотозоны с манекенами. А одним из интересных интерактивов для посетителей станут экраны в местах окон, где будут транслироваться виды Бендер с имитацией движения вагона», – прокомментировал планы по реконструкции мемориала ректор Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина Сергей Горбаченко.
Он же руководит реконструкцией памятника «Чёрный забор» 1969 года. Первоначально монумент находился у здания депо, а позднее был перенесен на привокзальную площадь и включен в единый мемориальный комплекс. Авторами скульптурной композиции стали Н. Зорин и В. Петров. По словам Сергея Горбаченко, главная задача – восстановить исторический облик памятника.
«В памятнике были утрачены многие фрагменты: листы обшивки, буквы, надписи. Изначально они были сделаны особым шрифтом на молдавском и русском языках. В 90-е годы их повредили и восстановили в другом виде и только на русском. В наших планах - вернуть им прежний вид. За помощью в этом деле мы обратились к сотрудникам Бендерского краеведческого музея, а также изучили архивные снимки», – рассказал ректор Бендерского высшего художественного колледжа.
Первый этап работы над памятником практически окончен. В него входит зачистка меди, которой обшита бетонная форма монумента. Вторым этапом станет укрепление стены, ликвидация микротрещин и вмонтирование авторского текста. А завершит реконструкцию возвращение очищенной меди черного цвета. Для этого нанесут специальные химические составы.
«Ценность памятника заключается в художественной эстетичности, которую даёт этот необычный способ выполнения, - бетон, обшитый медью. Авторский замысел скульпторов сделал «Чёрный забор» серьезным монументальным произведением. Герои, вычеканенные в металле, являются своеобразным маяком для будущих поколений», – заключил Сергей Горбаченко.
Памятник «Чёрный забор» был открыт в 1969 году. Он посвящен трагической дате – 7 февраля 1918 года, когда румынские войска расстреляли у забора, отделявшего город от железнодорожных путей, 150 человек. Этот монумент в 1977 году вошел в Мемориальный комплекс революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников. Реставрационные работы планируют завершить уже этой осенью.