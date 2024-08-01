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С 1 августа в Молдове действуют новые правила международных почтовых отправлений

С 1 августа в Молдове действуют новые правила международных почтовых отправлений
Изображение: открытые источники

С 1 августа 2024 года применяются новые правила декларирования товаров из международных почтовых отправлений стоимостью от 150 до 1000 евро. Это будет происходить на основании электронной таможенной декларации с сокращённым набором данных H6 в информационной системе «ASYCUDA World» через представителя (таможенного брокера или почтового оператора), передает md.kp.media.

Как уточнили в Таможенной службе РМ, электронная таможенная декларация исключает физическое взаимодействие заинтересованного лица и таможенника, а таможенное оформление может осуществляться через почтового оператора с оплатой соответствующих ввозных платежей получателем посредством службы электронных платежей MPay, пишет moldpres.md.

Согласно законодательству, физлица освобождаются от уплаты ввозных платежей за товары, ввозимые в страну международными почтовыми отправлениями, внутренняя стоимость которых не превышает 150 евро.

  • Сегодня, 07:42
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