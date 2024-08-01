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«Шериф» покидает Лигу Европы и отправляется в Лигу конференций

«Шериф» покидает Лигу Европы и отправляется в Лигу конференций
Фото: novostipmr.com

Футбольный клуб «Шериф» потерпел поражение в гостевом поединке со шведским «Эльфсборгом». Ответный матч завершился со счётом 0:2 (0:3 по сумме двух встреч).

«Шериф» не смог совершить камбэк, как это было в противостоянии с «Зирей» из Азербайджана в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает novostipmr.com.

«Эльфсборгу» удалось отправить тираспольчан в нокдаун уже на 2-й минуте матча. Игрок «желто-черных» Матеус Линс пытался отдать головой пас на вратаря тираспольчан Аль-Туми. Однако в момент передачи мяч перехватил форвард «Эльфсборга» Абдуллай и протолкнул мяч в сетку.

«Шериф» мог вернуться в игру на 58-й минуте. Голкипер шведов Петтерссон кулаками въехал в полузащитника тираспольчан Алесио Мийа. Травмированный футболист не смог продолжить игру, его унесли с поля на носилках. Арбитр принял нестандартное решение: сначала он поставил пенальти в ворота шведов, а затем отменил его, назначив удар от ворот.

Возможно, «Эльфсборг» получил порцию вдохновения от такого судейского решения, и уже в концовке матча точку в поединке поставил Майкл Байду. Защитники «Шерифа» провалились на левом фланге обороны, Байду остался один в свободной зоне и прошил вратаря с близкой дистанции.

После поражения от шведов тираспольский клуб покидает Лигу Европы, однако он продолжит выступление теперь уже в Лиге конференций. 8 августа в третьем отборочном раунде ЛК «желто-черных» ждет первый матч с «Олимпией» из Словении. Это будет игра на выезде. Ответная встреча – 15 августа в Тирасполе.

  • Сегодня, 07:44
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