Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов, сообщает ria.ru.
Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата.
"Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.
Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже. Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.