Закон об искусственном интеллекте должен обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан в процессе развития технологий искусственного интеллекта.
В ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет korrespondent.net.
Отмечается, что закон об искусственном интеллекте должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан в процессе развития технологий искусственного интеллекта.
Закон предусматривает, что пользователи должны понятным образом предупреждаться о взаимодействии с чат-ботами, а не живым человеком, и обозначать контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Системы ИИ, которые будут определены как рисковые, должны будут соблюдать дополнительные правила и обеспечивать человеческий надзор за "решениями" ИИ. Речь идет, в частности, об использовании технологии в рекрутинге, оценке возможности предоставления кредита и т.д.
Также прописывается запрет на системы ИИ, представляющие угрозу фундаментальным правам, в том числе такие, которые могут использоваться для манипулирования поведением, допускают создание "социального рейтинга" государственными органами или компаниями.
Биометрические системы могут быть запрещены для некоторых типов пользования, в частности, это системы распознавания эмоций на рабочем месте, а также системы, категоризирующие лиц или обеспечивающие биометрическую идентификацию в реальном времени в интересах служб правопорядка, кроме ряда исключений.
Документ предусматривает, что до 2 августа 2025 года страны-члены должны определить орган в национальной системе, который будет осуществлять надзор за соблюдением данного законодательства.
На уровне ЕС это будет Офис по искусственному интеллекту (AI Office), а также три совещательных органа - Европейское правление по вопросам ИИ (European Artificial Intelligence Board), совет независимых экспертов, который может подавать сигналы о заметившихся рисках, а также совещательный форум, включающий широкий круг заинтересованных сторон. Штрафы для компаний за игнорирование требований законодательства могут достигать 7% от глобального годового оборота, за предоставление неточной информации - до 1,5%.
Большинство правил начнут применяться со 2 августа 2026 года, а запрет систем ИИ, считающихся неприемлемым риском - через шесть месяцев. Правила по так называемым моделям ИИ общего назначения начнут применяться через 12 месяцев.
Напомним, ранее Совет Европы сообщил о принятии первой конвенции по защите прав человека и демократии в условиях развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).