В Приднестровье начали обсуждение возможность создания единого молодежного движения, частью которого могут стать многочисленные общественные организации. В брифинговом зале Верховного Совета прошла первая встреча, в ней приняли участие представители молодежных организаций, в том числе и руководители русских и молдавских общин Приднестровья, Министерство просвещения и Центр олимпийской подготовки.
В качестве одного из факторов объединения всех молодежных организаций инициатор встречи, заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, председатель РПП «Обновление» Галина Антюфеева назвала возможность участия в интересных международных проектах и грантовых конкурсах для молодежи, сообщает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
«Мы собрались, чтобы обсудить возможность такого объединения и выработать единый подход в этом вопросе. Мы считаем, что в республике необходимо создать единую молодежную организацию, потому что на сегодняшний день молодежные организации у нас разрознены, они действуют каждая по своим планам, нет единого центра, который бы всех объединял. Но если все будут работать вместе, тогда и мероприятия будут более подготовленными, более масштабными и интересными. Это уже совершенно другой уровень», - считает заместитель Председателя Верховного Совета ПМР, председатель РПП «Обновление» Галина Антюфеева.
Вице-спикер добавила, что молодежные организации Приднестровья должны перенимать международный опыт, особенно опыт российских коллег. И тогда мероприятия, которые будут проводить в республике, будут интереснее и привлекут больше участников. А сами молодые люди будут задействованы в различных проектах на постоянной основе.
«Каждый может вести какой-то свой блок. Например, партия «Обновление» выбрала волонтерское движение и его развитие. И это должно быть гораздо шире, чем мы это делали в пандемию. Помочь защитникам Приднестровья, принести продукты ветерану Великой Отечественной, принять участие в уборке парка или сквера, принести корм животным. И волонтерское движение должно охватывать молодежь разного возраста, начиная со школы», - считает Галина Антюфеева.
Решено, что в течение нескольких недель молодежные организации республики обсудят свои варианты возможного участия в общих проектах. Еще одно совещание планируется на середину августа.