Оральная вакцина против полиомиелита входит в список обязательных прививок. До первого года жизни ребенок должен получить две дозы – в 2 и 4 месяца. В Украину доставлено 1,1 млн доз оральной вакцины от полиомиелита для вакцинации детей. Об этом накануне сообщило Министерство здравоохранения страны, пишет korrespondent.net.
Указано, что это ослабленная живая оральная вакцина для профилактики полиомиелита (ОПВ) бельгийского производства (компания Glaxosmithkline Biologicals S.A).
"Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не означает, что угрозы нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита и медицинская система обеспечивает все возможности для этого. Поставленная вакцина будет распределена до пунктов прививок во все области. Полный курс вакцинации позволяет сформировать иммунитет на всю жизнь. Именно поэтому родителям, которые из-за переезда, смены места жительства или других обстоятельств пропустили с детьми визит к врачу и вакцинацию по календарю, важно скорректировать график", – сказал заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Вакцина находится на складе и хранится при специальных условиях при температуре -20°C. Вакцина получила положительное заключение о качестве от Госликслужбы и в течение августа будет развезена в центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).
Отмечено, что все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине бесплатны для детей и взрослых. Даже если ребенок пропустил прививку по календарю, он может сделать его позже безвозмездно.
Полиомиелит – это опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и может привести к неизлечимому параличу, если не вакцинироваться. Оральная вакцина против полиомиелита (ОПС) входит в перечень обязательных прививок. В частности, до первого года жизни ребенок должен получить две дозы вакцины инъекционно в 2 и 4 месяца. Далее – в 6,18 месяцев, а также в 6 и 14 лет ребенок получает капли.
Если график вакцинации нарушен (пропущена какая-либо из прививок), это не значит, что нужно начинать курс иммунизации сначала. Однако крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее, независимо от того, сколько прошло времени.
Напомним, в прошлом году ВОЗ объявила о завершении вспышки полиомиелита в Украине. Он был обнаружен в октябре 2021 года.