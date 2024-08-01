Накануне состоялась приемка результатов опытов в ГУП «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Селекционеры лаборатории тыквенных культур продемонстрировали методической комиссия результаты исследований по дыне и арбузу, передает пресс-служба Минсельхозприроды ПМР.
В институте ведется работа над созданием среднераннего сорта дыни с оранжевой мякотью и урожайностью не ниже стандарта – сортов: Приднестровская, Басарабия и Карамель. Для проведения исследований были заложены коллекционный, селекционный и конкурсный питомники. Научные сотрудники показали перспективные селекционные образцы дыни, отличающиеся высокими вкусовыми качествами и урожайностью. Представляет интерес дыня с запахом лимона, которая используется как генетический материал для проведения опытов.
Селекция арбуза направлена на создание сортов и гибридов с мелкими семенами, сохраняющих свои высокие вкусовые качества не менее 10-15 дней после уборки, толерантных к основным болезням.
Методическая комиссия высоко оценила вкусовые качества арбузов и дынь селекции Приднестровского НИИ сельского хозяйства.