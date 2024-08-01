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В Молдове пройдут учения с участием американских и румынских солдат

В Молдове пройдут учения с участием американских и румынских солдат
Источник фото: gagauzinfo.md

Многонациональные учения «Огненный щит — 2024» пройдут на военных полигонах Молдовы с 5 по 23 августа, сообщили в Минобороны страны.

В маневрах примут участие молдавские, румынские и американские солдаты, уточнили в ведомстве, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующих войск. В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии», — также говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что в ближайшие дни по дорогам страны будет организовано передвижение военной техники.

Учения «Огненный щит» проводятся в Молдове ежегодно с 2015 года и вносятся в план подготовки Национальной армии.
  • Сегодня, 10:12
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