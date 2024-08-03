Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан, об этом говорится на сайтах дипмиссий, сообщает rbc.ru.
«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении американского посольства.
Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там.
«Если вы являетесь гражданином Великобритании и находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении британского посольства.
Днем министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 сообщил о временном закрытии шведского посольства в Ливане из-за «ухудшения ситуации с безопасностью».
Ранее воздержаться от поездок в Ливан рекомендовали власти Бельгии, Норвегии, Франции, Латвии, Украины, России, Азербайджана, Индии, Германии и Казахстана.
27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 человек — в основном дети и подростки. Израиль заявил, что ракету выпустили со стороны Ливана, и возложил ответственность на ливанское движение «Хезболла». Снаряд идентифицировали как иранский Falaq-1, который есть на вооружении группировки. «Хезболла» отвергла причастность к атаке на Мадждаль-Шамс, заявив, что целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ответными мерами, позднее удары были нанесены по Ливану.
2 августа Нетаньяху обсуждал с президентом США Джо Байденом возможное развертывание новых сил «перед лицом всех угроз со стороны Ирана, включая террористические группировки ХАМАС, «Хезболла» и хуситов».