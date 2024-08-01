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В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной бактерии, устойчивой к медикаментам

В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной бактерии, устойчивой к медикаментам
Фото: Testalize.me / Unsplash

Обнаруженная во многих странах опасная бактерия не может быть уничтожена даже новейшими из разработанных антибиотиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена появлением новых опасных штаммов невероятно заразной супербактерии, гипервирулентной Klebsiella pneumoniae (hvKp). Она обнаружена в 16 странах, включая США, пишетsocportal.info ссылаясь на LiveScience.

В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной бактерии, устойчивой к медикаментам
На этом снимке, сделанном под микроскопом, изображена бактерия Klebsiella pneumoniae , опасный штамм которой был обнаружен в более чем дюжине стран. (Изображение предоставлено Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID))


Медики указывают, что штаммы бактерии устойчивы к антибиотикам, а скорость их распространения может представлять угрозу в глобальном масштабе.

Особую озабоченность вызывает штамм ST23, устойчивый к карбапенемам и всем доступным бета-лактамным антибиотикам, - отмечают в ВОЗ.

Отмечается, что K. pneumoniae часто встречается в окружающей среде. В организме человека она обитает в верхней части горла и желудочно-кишечном тракт.

Классический вариант бактерии представляет опасность для людей со слабой иммунной системой, а новые заразные штаммы способны вызывать тяжелые заболевания у здоровых людей, - указывается в сообщении.

Медики подчеркивают, что осложнения спровоцированные бактерией способны привести к летальному исходу.

Указывается, что штаммы hvKp были открыты сравнительно недавно в Азии. Тогда они легко поддавались лечению, однако распространившись по миру, приобрели устойчивость к антибиотикам.

Изначально бактерии изначально устойчивы к антибиотику ампициллину, а в последние годы у них развилась устойчивость ко все большему количеству препаратов.

В ВОЗ призывают более тщательно отслеживать ситуацию с распространением штаммов бактерии и ответственно отнестись к назначению и употреблению антибиотиков.

Отметим инфекции, устойчивые к антибиотикам, являются причиной более 35 000 смертей в одних лишь США ежегодно, а число бактерий, вырабатывающих защиту к лекарствам, лишь растет.
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