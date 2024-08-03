Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров U19 и молодежи U24 проходили в Энгельсе на озере Сазанка. Участвовали более 500 юношей и девушек из 28 регионов РФ. Роман Думанский собрал богатый урожай: он завоевал 5 золотых медалей и 2 серебряные. Спортсмен выступал на дистанциях 200м, 500м, 1000м и 5км в байдарке-одиночке, двойке, четверке и эстафете 4х200м., пишет телеграм-канал «Спортивная орбита».
Егор Чорнопыский стал победителем в составе экипажа четвёрки (200м), обогнав на 0,1 секунду экипаж Романа Думанского. Егор Бондаренко в двойке (500м) занял 5 место. Спортсмены соревновались в группе U19.
Владимир Полишвайко выступал среди молодежи U24. Лучший результат он показал в двойке (200м) – 4-е место.