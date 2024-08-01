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Сотрудники бендерского УВД за 2 месяца разыскали больше двух десятков пропавших детей

Сотрудники бендерского УВД за 2 месяца разыскали больше двух десятков пропавших детей
Фото: Depositphotos / источник : forumdaily.com

За 2 летних месяца сотрудники УВД г. Бендеры разыскали и вернулись домой, в школы-интернаты, детские оздоровительные лагеря около 25 несовершеннолетних детей.

Как передает телеграм-канал «Бендеры ИНФО» причины, по которым дети самовольно уходили, разные: кто-то захотел «свободы», кто-то поссорился с родителями, кто-то просто загулялся допоздна.

Ситуации, когда дети и подростки могут заиграться, пойти в гости к другу, потерять ориентир времени и просто зайти в незнакомом районе, растеряться и не знать, что делать дальше, много.

Милиция обращает внимание: не теряйте детей из-за этого. Бабушкам и дедушкам, у которых временно остаются дети, не оставлять их без присмотра.

Согласно административному кодексу, нахождение детей до 16 лет с 23:00 до 7:00 на улице и в других местах общественного питания без сопровождения взрослых не допускается.

В случае, если ребенок долго не выходит на связь, примите меры для немедленного запроса. Если самостоятельно найти не получилось, обратитесь в милицию. Номер горячей линии - 102 (бесплатный, 27/7).
  • Сегодня, 11:44
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